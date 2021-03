En medio de su descanso de la gira "Quiero cantar", Abel Pintos regresó a su hogar para pasar tiempo junto a sus seres queridos. En la intimidad familiar, el músico expresó el gran cariño que siente por su hijo Agustín con unas tiernas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

“Definición de comerse a besos”, escribió Abel junto a la serie de imágenes donde se lo ve junto al pequeño. En la secuencia se puede apreciar como el cantante intenta darle un beso a su hija y casi termina "comiéndose" su cachete. Mientras que Agustín, fruto de su relación con Mora Calabrese, busca hacer lo mismo con su pequeña boquita, pero sólo alcanza a la barba de su papá.

En pocas horas, el posteo superó los 200 mil "Me gusta" y recibió miles de comentarios de sus seguidores. “Qué belleza ese bebé”, le comentó Agustina Cherri. “La cara de tu bebé cuando te lo comes ‘¡de ay papá no exageres!’”, acotó María Bernal.

Sus admiradores también festejaron la gran química entre padre e hijo. “Qué felicidad enorme verte así de feliz, ¡flaquito querido!”, “Me matan de amor”, “También entra en definición de amor”, “Momento mágico si los hay”, “¡Lo más hermoso del mundo! ¡No hay besos más lindos!”, “Amor en estado puro, los amo”, entre otros mensajes, le escribieron al artista.