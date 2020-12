Luego de más de un año separados, Flor Vigna y Nico Occhiato le dieron una nueva oportunidad a su relación y parecen más enamorados que nunca. La bailarina y el conductor se reconciliaron durante la cuarentena y ahora se fueron de vacaciones juntos a Cancún.

En sus redes sociales, los dos compartieron divertidos momentos de sus días de descanso y dejaron en claro que su complicidad y sentido del humor siguen intactos.

Juntos disfrutaron de las cálidas aguas mexicanas a horas de celebrar juntos y solos la Navidad. Además mostraron intimidades de su vida cotidiana.

Antes de viajar, comenzaron a circular fuertes rumores de embarazo debido a extraños dichos de Occhiato, pero ambos desmintieron tajantemente la noticia.

"Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no, que eso no sé de dónde salió, es una falsa noticia, pero es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy", dijo en sus historias.