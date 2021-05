En 2016 la noticia de infidelidad de Leo Squarzon a Amalia Granata cuando ella estaba embarazada de Roque fue todo un escándalo. Luego de hablarlo en la intimidad, la pareja pudo superar el conflicto y seguir adelante con su amor.

Pero este fin de semana y en medio de la polémica por la separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato por fuertes acusaciones de engaño con varias mujeres, la diputada por Santa Fe recordó su propia experiencia con su marido.

"A mí me pasó", recordó Granata en "Debo Decir" y reveló cuál fue su reacción en aquel entonces: "Fue una circunstancia de mierd… porque estaba embarazada. Me senté y yo esperaba la verdad. En ese momento lo que se me dijo fue absolutamente sincero, mirándome a los ojos con la verdad y a partir de ahí dijimos 'sigamos construyendo esto que estamos armando'".

Luego de sus palabras, Pau Linda, examante de Squarzon, respondió a la anécdota de la mediática y le pidió disculpas. La modelo fue el centro de la polémica ya que fue la tercera en discordia en la relación de Granata.

En respuesta a un tuit de DiarioShow.com, la modelo soltó: "Amalia lamento como mujer lo que sucedió y te aclaro que jamás quise hacerte daño. El que me mintió y engañó a las dos fue Leo Squarzon". Y reflexionó con un palito para la periodista: "Me alegra lo hayan resuelto bien, pero me duele que otra mujer me haya humillado y atacado cuando solo fui una víctima de un mentiroso".