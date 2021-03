Las idas y vueltas en su relación parecen no tener fin. Si bien la mayor razón, según ella, por la que mantienen comunicación es por Matilda, Luciana Salazar y Martín Redrado suman un capitulo más a su conflictivo romance.

Todo comenzó a partir de un tuit de Ángel de Brito donde compartió imágenes que le llegaron del economista, quien se lo ve haciendo la fila junto a una misteriosa mujer para darse la vacuna contra el coronavirus en Miami.

Luego de ver la información que compartió el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" en Twitter, la modelo reaccionó sin filtro: "Miralo vos, jugando con las mujeres y apretandome a la vez". Y eso no fue todo, en otro tuit manifestó su decepción: "Lo mejor que me pudo haber pasado es sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre. Lo imperdonable es que manipuló a una menor (en referencia a su hija Matilda). Juega con las mujeres de todas las edades. Este tipo no vale ni una lágrima. Hay testigos de todo", apuntó durísima.

Miralo vos jugando con las mujeres y apretandome a la vez!!! https://t.co/JluuWq2M7T — luciana salazar (@lulipop07) March 13, 2021

Tras su lapidario mensaje, una usuaria le comentó que no pierda tiempo con un "psicópata narcisista" y ella validó sus palabras al retuitarlo. "No te quemes en las redes Luciana con este tipo de posteos. El tipo es un flor de psicópata narcisista, te mereces estar bien con alguien que te quiera bien y un amor sano", le escribió @fanelop.

Además, Luli escribió furiosa en su red social: "A todos los periodistas que me estan llamando por este tema, yo voy a ir por otro medio esta vez y más porque mi hija está en el medio. La testigo presencial de todo lo que paso estos ultimos años y dias, que por pedido de el nos junto en miami es @AnaRosenfeldOk".

A todos los periodistas que me estan llamando por este tema, yo voy a ir por otro medio esta vez y mas que mi hija esta en el medio. La testigo presencial de todo lo que paso estos ultimos años y dias, que por pedido de el nos junto en miami es @AnaRosenfeldOk — luciana salazar (@lulipop07) March 13, 2021

No es la primera vez que se producen este tipo de descargos por parte de Salazar contra Redrado. A fines de 2020, la mediática realizó un duro descargo contra él en "Polémica en el Bar". “Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas”, sostuvo convencida sobre lo que motivó la ruptura entre el economista y Lulú Sanguinetti.

.

“Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie”, manifestó casi entre lágrimas. “Hacete cargo, somos nosotras o es lo otro. Él eligió, y nos eligió a nosotras", ratificó en ese momento.

Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre! Lo imperdonable es que manipulo a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades!! Este tipo no vale ni una lagrima. Hay testigos de todo — luciana salazar (@lulipop07) March 13, 2021