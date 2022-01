Luego de finalizar las grabaciones de " La 1-5/18" y mostrarse emocionada por el cierre de un ciclo, Lali González, quien interpretó a Rita en la ficción, se tomó unos días de descanso y se fue a descansar a un reconocido hotel de Puerto Madero.

En sus historias de Instagram compartió parte de su estadía y sus relajados días, en los que predominaron descansos en la pileta y buenos tragos. Pero hubo una foto que enloqueció a todos sus fanáticos y que los dejó boquiabiertos.

La actriz se mostró en la bañadera llena de espuma mientras disfrutaba de un baño de inmersión, una buena mascarilla facial y un a copa de champagne.

.

"Este posteo intentó ser sexy pero… apyta apensaaaaa hina mba’e sentido oreko la vida", escribió en guaraní la artista. Acto seguido tradujo el significado para sus seguidores. "Me quedo a pensar cuál es el sentido de la vida. I stop to think what is the meaning of life. ¿Algún seguidor en inglés?", bromeó.

¡Mirá la foto de Lali González en la ducha!