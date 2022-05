Lali Espósito y Justina Bustos mantienen una relación de amistad desde hace tiempo. A fines de 2020 las actrices se encontraron en España cuando la cantante rodaba la primera temporada de "Sky Rojo" y la protagonista de "ATAV 2" venía de una dura experiencia tras estar internada por coronavirus durante más de un mes en la isla Mauricio.

"Un día la llamo por teléfono y le digo Lali ‘estoy destruida, creo que me va a hacer muy bien tomarme un café con vos y que me des un poco de fuerza’. Así fue, me voy a su casa y empezamos a charlar, le cuento mi experiencia y me dice ‘Justina vos no podés estar sola hoy, te quedás acá'", narró en su momento Justina en "Perros de la calle".

.

Pero ahora, las amigas se volvieron a reunir y revolucionaron las redes con una pícara foto. En la misma, Bustos le dio un beso a Lali en el cachete y se mostraron más que compinches. No obstante, se arrepintieron y la imagen desapareció del perfil de Instagram de ambas. Aún así, los usuarios hicieron captura y la viralizaron.

La foto de Lali Espósito y Justina Bustos que borraron de las redes.

¡Mirá todas las fotos de Lali Espósito y Justina Bustos!