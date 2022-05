Lali Espósito es una de las artistas más queridas por el público argentino, y sus fanáticos se lo hacen saber en cada ocasión que pueden. La ex "Casi Ángeles" estuvo recientemente en los Premios Platino de España, dóndo brilló en el escenario con uno de sus últimos temas, "Disciplina". En su regreso a Argentina, la cantante adelantó que está trabajando en colaboraciones muy interesantes para su nuevo álbum.

.

Al volver al país, Lali se llevó una grata sorpresa, al conocer que uno de sus fanáticos se tatuó una imagen de ella, caracterizada como en el videoclip del tema que lanzó en el verano, y que ya se convirtió en uno de los más exitosos de su carrera.

"No, no. ¿Quién es el loco? ¿Quién sos loco? Mandale un beso grande. No lo puedo creer. ¡Tatuajazo!", fue la reacción de la jurado de " La Voz Argentina", que grabó en sus historias un divertido video para agradecer el gesto.

El tatuaje que se hizo uno de los fanáticos de Lali Espósito.

Luego, la intérprete compartió la imagen en su perfil junto a emojis que demostraron su asombro por semejante acto de cariño en honor a ella.

Por su parte, el joven que lleva a su ídola en la piel, expresó su felicidad por que el diseño le haya llegado a Lali. "Amo, amo, amo tener este tatuaje en la piel. (...) Lali, si leés esto, te amo y lo único que le falta al tattoo es tu firma", escribió emocionado el usuario lapoblet.tattoo, que recibió un like y unos corazones negros de parte de la artista en la publicación.

Lali Espósito le puso like a la publicación del tatuje y comentó con unos corazones.

¡Mirá la reacción de Lali Espósito al conocer que uno de sus fanáticos se tatuó un diseño de ella!