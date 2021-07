En la espera por el inicio de " La Voz Argentina", Lali Espósito se mostró prendida a la pantalla de Telefe mientras se transmitían algunas escenas de "Doctor Milagro", pero sin querer soltó una inesperada crítica.

La jurado del reality de canto se mostró fan de la exitosa novela turca, sin embargo al querer hacer un chiste su comentario sonó algo desafortunado.

.

"Me mata que cuando ponen escenas del próximo capítulo en Doctor Milagro… ¡Muestran todo el capítulo! O sea, ya me lo vi, quiero decir", soltó sin medir las consecuencias de su observación. De todas formas, su expresión no pasó a mayores pese a haber opinado acerca de la programación del canal de las pelotas que la tiene contratada.

Para cerrar, celebró que finalmente comenzó el ciclo de talentos conducido por Marley y manifestó: "¡Ya empezó La Voz!". Junto con la novela sobre la historia de vida del profesor Ali Vefa, el reality son los dos programas de mayor rating de la televisión argentina.

Mirá la crítica de Lali Espósito a "Dr. Milagro"