Lali Espósito y Nathy Peluso son dos de las jóvenes artistas argentinas más reconocidas en el mundo y ambas tienen en común su amistad con Úrsula Corberó, actriz española que está en pareja con el Chino Darín.

Casualmente las tres se encuentran en España, ya que Úrsula está grabando la nueva temporada de "La Casa de Papel", Lali se encuentra filmando una serie y Nathy está radicada allá.

Nathy Peluso, Úrsula Corberó y Lali Espósito

El trío ya se había reunido en un restaurante en Buenos Aires y ahora aprovecharon la coincidencia para reencontrarse en Madrid.

Después de compartir en las redes sociales los platos que comieron, las figuras bailaron al ritmo de la nueva canción de Nathy Peluso “BZRP Music Sessions #36″. “Mis amigas son re nasty mamis @ursulolita @lalioficial diosas. Tuki, tuki, hacelo con tu amiga. Alta perra soprendente”, escribió la Peluso.

“Ladran que ladran no tienen bozal”, comentó Úrsula, mientras que Lali agregó: “Todo eso gile a mi me la mastican”. Otras figuras como el Chino Darín y el productor Bizarrap dejaron sus mensajes en la publicación que rápidamente sumo miles de me gusta.

Lali también compartió un video a la salida de un restaurante en el que están bailando el sencillo de Peluso con el mensaje de “cómo lo pasamos con las nenas” y se la puede escuchar diciendo: “Podés mostrar el booty (cola) que con todo ese abrigo que tenés que no se ve”.

¡Mirá la improvisada coreografía!