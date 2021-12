" La 1-5/18" es una de las ficciones más populares de la pantalla chica y su trama mantiene expectante a sus fanáticos que, en especial, esperan ver las escenas más fogosas en la ficción ya que ellas confirman el amor entre sus protagonistas.

En este conexto, Esteban Lamothe hizo foco en las escenas hot y explicó cuál es el truco que mantienen los actores para llevarlas a cabo. El hecho ocurrió cuando su compañera de elenco, Lali González, leyó una de las preguntas que sus seguidores le hicieron en su cuenta de Instagram y le dio el pie a su colega para que responda.

"¿Cómo son las escenas de sexo en la ficción? ¿Están desnudos completamente, se excitan?", le consultó un usuario a la actriz. Al respecto, Lamothe contestó: "No, no, no nos excitamos porque le ponemos un trapito al pene o, vagina en su defecto".

Fue en ese entones cuando agregó convencido: "Nos protege para que no haya contacto en las mucosas de las zonas genitales".

"¿Entonces no nos podemos excitar?", preguntó Lali con sarcasmo. Nuevamente Esteban argumentó: "No, no, si te excitás...". Sin embargo la frase se cortó ya que se finalizó el tiempo de la historia de Instagram. De todos modos, los usuarios completaron sus dichos y reafirmaron el concepto del actor.

¡Mirá el video de Esteban Lamothe en donde explica por qué no se excitan en las escenas de sexo de "La 1-5-/18"!