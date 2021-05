A raíz de un repudiable comentario contra Gastón Pauls, El Dipy se vio involucrado en fuertes rumores de un romance con Viviana Canosa, luego de que su ex Mariana Diarco lo mandó al frente.

El referente de cumbia disparó contra la periodista y se sumó a las versiones de su relación con el actor. "No soy de romper las bolas con esto Mariana, ¿pero de verdad? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una "montaña rusa". Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener... Pero con mi hijo, no", fue el picante comentario del músico sobre el conductor de "Seres Libres".

Pero la respuesta de la presentadora de "Siempre Noticias" por Crónica HD fue más filosa todavía e instaló la idea de que El Dipy estaría en una relación amorosa con una "cincuentona" conductora de televisión.

"Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso", soltó Diarco intrigante.

De inmediato comenzaron a crecer las especulaciones sobre que la nueva novia de El Dipy sería Viviana Canosa, ya que cumple con las características lanzadas por la joven y además porque en pantalla ambos demostraron tener una muy buena química.

Con el rumor ya instalado, los usuarios recordaron en las redes sociales la vez que Canosa le confesó al cantante: "Yo te como la boca" y publicaron el video del insólito momento. El músico fue de invitado más de una vez al ciclo de la conductora y además tienen un pensamiento político similar.

La secuencia ocurrió durante una entrevista en el piso de "Viviana con Vos" en el que la presentadora elogió al intérprete: "Ahora tengo la lado a un tipo con sentido común". Por aquel entonces ya se rumoreaba acerca de la relación entre los dos y Canosa lo sorprendió al aire al comentarlo.

"Ni siquiera nos dimos un beso en el cachete porque nos conocimos en pandemia, nos saludamos así", fue la respuesta de El Dipy mientras con su mano hacía el gesto de un puño. Pero en ese momento, la animadora soltó: "Yo te como la boca...".