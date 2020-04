Cinthia Fernández publicó en su cuenta de Instagram un video donde escracha a dos mujeres por haberle, supuestamente, robado un producto que le tenía que llegar por canje y que por error llegó al domicilio equivocado. Tras las fuerte repercusiones que tuvo el descargo de la bailarina, una de las involucradas, Yaz Asbún, se cansó de las críticas y los cuestionamientos que recibió tras el cruce con la "angelita".

"Salgo a hacer este video porque la verdad es que me hablaron de todos los canales. Y yo soy una mina empresaria, tengo estéticas, soy DJ. Me va muy bien en lo que hago. No necesito robar nada y menos mi vieja", comenzó a explicar la joven a través de sus historias.

Y continuó: "Estamos acostumbradas a que nos lleguén cosas todo el tiempo, productos. Pero bueno, esas son cosas que ustedes nunca entenderían. Pero obvio que voy a salir a defenderme, porque lo único que quiere esta mina es que hablen de ella".

Además, aseguró que la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" ya tuvo problemas con otros vecinos. "Hizo una denuncia a otro vecino porque tenía la pileta sucia, lo único que sabe hacer adentro del barrio son denuncias, denuncias de lo que sea", declaró.

"No soy una chorra, esta mina es una sin vida. Salgo a hablar solo porque llegaron a tal extremo de comunicarse con mi socia de la estética y no esta bueno porque es la realidad. A nosotras nos viven llegando productos todo el tiempo, sea canje o no lo sea. Siempre llegan productos a mi casa, así que voy a salir a defenderme", sostuvo convencida.

Filosa, disparó: "Cin, yo no te quiero cag... a trompadas. Porque yo no soy tan negra como vos".

Por último, se refirió al hecho de que la mediática rompió la cuarentena al ir a increparlas a ella y su madre a la puerta de su casa. "Tomando un poco de conciencia, no está bueno que esta mina venga y rompa la cuarentena por esta estupidez, por un poco de show, por un poco de que hablen de ella. No está bueno porque estamos en un momento de coronavirus, hay mucha gente muriendo de esto. Yo no sé donde estuvo esta mina metida, vino y se metió a mi casa, nos tocó (cara de asco)... ¡Hay que tomar un poco de conciencia!", concluyó.