Ricardo Montaner atraviesa un momento agridulce. Si bien se encuentra en Argentina para continuar con las grabaciones de “La Voz Argentina”, todavía debe cumplir algunos días del aislamiento obligatorio por la llegada de la variante delta del coronavirus al país.

Esto hizo que escriba un picante mensaje en Twitter que generó mucha polémica. “¿Vivo en un país libre? Llevo casi una semana encerrado solo. Así se vive en Argentina”, escribió con malestar pero luego borró el tweet.

.

Más tarde, también escribió un mensaje con una cuota de tristeza por otra ocasión. El cantante saludó a la distancia a su hija Evaluna en el día de su cumpleaños con un emotivo posteo.

La esposa de Camilo celebró sus 24 años aunque no contó con la presencia de su padre ni de sus hermanos, ya que Mau y Ricky también están en Argentina a la espera de las grabaciones del reality de Telefe.

“La que me roba el sueño está de cumpleaños, sigo pensando en ella como cuando era chiquita”, comenzó el jurado de “La Voz Argentina”. Además, reveló una intimidad familiar antes de su viaje: “Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede”.

La cantante está de cumpleaños.

Montaner se mostró con algo de tristeza por las circunstancias. “Por primera vez no estamos juntos en tu cumpleaños. Yo te celebraré en soledad, para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti”, agregó el artista. El tierno mensaje tuvo su respuesta por parte de la cumpleañera que no tardó en llegar.

“Papito. Te amo. Te extraño mucho”, escribió la cantante en el posteo de su padre que incluía una foto de ambos arriba de un escenario.