A un mes de convertirse en madre por primera vez, Noelia Marzol disfruta a pleno el tiempo con su hijo Donatello. Pero este lunes, la bailarina debió separarse de su bebé por unas horas para ir a trabajar y compartió la profunda angustia que le provocó.

A través de su cuenta de Instagram, la artista suele mostrar cada una de sus aventuras junto a su pequeño y su esposo, Ramiro Arias. Esta vez confesó que debió dejar a su nene al cuidado de su madre para poder atender otros compromisos.

En las imágenes se puede ver cómo Noelia se despide angustiada de su pequeño que se encuentra en brazos de su abuela. "Bueno, primera vez que me estoy yendo a trabajar dos horas y siento que me voy a morir", reveló.

"Sí, sí. Siento que me estoy muriendo y eso que se lo estoy dejando a mami, eh. ¡Ay, Dios!", exclamó. Y agregó: "Sentir que me muero no es metáfora, es literal".

Donatello cumplió un mes de vida.

Como cualquier madre primeriza es normal sentir angustia o ansiedad por dejar al bebé con alguien más, aunque sea por pocas horas, sin embargo, la protagonista de "Sex" completó su agenda laboral y volvió a casa para reencontrarse con su pequeño. "Volví justo a tiempo", celebró mientras mostraba cómo su bebé tomaba la teta.