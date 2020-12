La pandemia del coronavirus se llevó y destruyó muchas cosas, como las familias tras el fallecimiento de algunos de sus miembros. Varias figuras del mundo del espectáculo atravesaron duros momentos por la enfermedad, ya sea Diego Ramos, Adrián Suar o Nancy Pazos que perdieron a sus padres por el Covid-19, pero ahora Ariel Puchetta reveló su dolorosa situación.

El cantante de "Ráfaga" despidió a su mamá después de que se contagiara coronavirus a tan solo dos meses de la muerte del papá y de su hermana. Ahora el vocalista habló de la tristeza que está sintiendo y le dedicó unas emocionantes palabras a su familia.

La mamá del cantante falleció tan solo dos meses después de la muerte de su hija y de su pareja

"¿Qué decir en estos casos? En 26 de septiembre de 2019 éramos 5 hoy ya 26 de noviembre solo quedamos @karinapuchetta7015 y yo! El lunes 23 pasado se me fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida y lo que es peor tuvo que despedir a mi hermana!", indicó.

"Yo sé que muchos dirán rezale a Dios por su alma, dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas y todas esa palabras para consolar pero realmente no alcanza y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor pero obviamente yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo porque otra no queda!", escribió en sus redes.

Ariel Puchetta compartió un emocionante texto sobre su familia

"Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón! Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado, te amo hasta la eternidad Mamá", cerró junto a una foto de su familia.