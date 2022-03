En la tarde del miércoles, Mariano Caprarola recibió una de las peores noticias y decidió hacer público su dolor para denunciar a los culpables. El productor de modas reveló que una guardería para animales "mató" a su perro bebé Beni.

A través de un desolador video, el integrante de "La Jaula de la Moda" pidió a sus más de 100mil seguidores y amigos famosos que lo ayudaran en su causa: "Mataron a mi perro, mí bebe. Le pido justicia a la gente, que me ayuden. Desde el fondo de mi corazón, yo hoy no puedo dejar de difundir para que esto no pase más".

Mariano Caprarola denunció que una guardería animal mató a su perro Beni.

Y continuó al explicar el contexto de la grave situación: "Hace dos semanas entregué a mi perro al cuidado de un lugar para que mi mamá pueda venir de a Mar del Plata a visitarme... Y el perro fue agredido y hoy se nos murió en el peor de los estados".

.

"Hoy Beni murió y el dolor es inexplicable. ¡No suelo hacer estas cosas pero estoy desesperado! Necesito que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible y me ayuden compartiendo. ¡Los animales son parte de nuestra familia, Beni era un hijo para mí y éstas personas no merecen ni deben tenerlos nunca más a su cuidado! Te amo Beni y te voy extrañar toda la vida, vuela alto", cerró conmocionado Mariano Carparola por la muerte de su compañero.

Mirá el desgarrador momento que vivió Mariano Caprarola junto a su perro