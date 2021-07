Después de tanto desearlo, Emma, la hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichellis, conoció a Camilo, su máximo ídolo. Además pudo ver su concierto en vivo desde la primera fila.

Durante las vacaciones familiares en Marbella, España, la modelo logró cumplir el sueño de "Abrojito", como la apodan en forma cariñosa. En la previa del recital, la pequeña de cuatro años pudo fundirse en un tierno abrazo con el músico colombiano a quien admira.

.

El esposo de Evaluna Montaner ya había sorprendido a su mini fanática en febrero con un dulce saludo para su cumpleaños. "Abrojito, ¿cómo estás? Abrojito, ¡feliz cumpleaños! Yo te ofrezco como un regalito mi amistad, pero tú me tienes que ofrecer tu amistad a cambio. Como un regalito yo te doy a ti, tú me das un regalito a mí ¿Qué opinas de eso, Abrojito? Te mando un beso gigante y me voy a tomar el atrevimiento de decirte que te quiero", expresó en un video que deslumbró a Emma.

Ahora junto a sus hermanos, Bastian y Lola fotografiaron el tan esperado encuentro. "Y por fin Emma y Camilo se pudieron dar un fuerte abrazo. Abrojito aún está en shock", manifestó la modelo en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que retrataron el ansiado momento.

Luego, ya dentro del estadio, Evangelina grabó las reacciones de sus hijos y Emma confesó: "Estoy feliz. Sentí que íbamos a hacer amigos". Por su parte Lola, expresó: "Estaba en shock" y el mayor, reconoció: "¡No lo puedo creer!".

En las imágenes que registraron el encuentro se puede ver a la pequeña muy emocionada, pero tímida, mientras que el intérprete le dijo: "Qué rico abrazo y me encanta tu vestido, me gusta mucho".

Mirá el video del esperado encuentro de Emma con Camilo