Después de haber vivido un incómodo momento en el sur del país cuando una fanática la acosó, Cande Tinelli atravesó un terrible episodio durante una visita a un bar de la capital porteña junto a su hermana Mica.

A través de su cuenta personal de Instagram, en la que cuenta con más de 4,3 millones de seguidores, la hija de Marcelo Tinelli, el conductor de "ShowMatch: La Academia", compartió un mensaje de indignación y rechazo hacia un bar en el que sus guardias de seguridad la maltrataron.

“¿Por qué será que siempre los patovicas te tratan mal? Yo soy una mina educada y estoy completamente sobria. Soy cero de hacer estas cosas, pero no soporto el maltrato sobre todo de los hombres que se creen que son unos capos y unos graciosos irónicos bárbaros”, comenzó furiosa en sus redes sociales.

Sin embargo, la mediática aseguró que no es la primera vez que le sucede en el mismo lugar: “Por segunda vez uno de sus seguridades de Perroti me responde de muy mala manera. Chequeen eso. Sobre todo si somos minas. Bastante hartas nos tienen los maltratadores tratándonos de boludas. Gracias”.

El furioso descargo de Cande Tinelli contra los guardias de seguridad que la maltrataron.

Ante la viralización de su denuncia pública, el bar en cuestión se contactó con la hija de Soledad Aquino y le pidió disculpas, por lo que la influencer terminó el intercambio con una poderosa reflexión: "Esto no tiene que seguir pasando en los bares y boliches. No está bueno que los patovicas te agredan, ninguneen o traten mal porque es innecesario. No sé por qué se creen superiores. Cortarla con la agresión con las mujeres".

¡Mirá el descargo de Cande Tinelli tras ser agredida por un guardia de seguridad!