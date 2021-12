Si bien parecían estar viviendo un fogoso romance, el escándalo entre María Becerra y RusherKing explotó cuando la cantante de 21 años le dedicó furiosos mensajes en los que deslizó que la había engañado con otra mujer.

Aunque el trapero luego explicó que si estuvo con otras jóvenes pero durante un tiempo en el que estuvieron separados hace meses, la cantautora de "Miénteme" no soportó que se lo mantuviera en secreto y terminó su relación para siempre.

En ese sentido, algunos usuarios comenzaron a investigar quiénes podrían llegar a ser las mujeres que se vieron con RusherKing, siendo la microinfluencer Agustina Kogan una de las opciones.

Agustina Kogan habló de su corto vínculo con RusherKing mientras que estaba separado de María Becerra.

Ante los miles de ataques virtuales, la joven reveló que fue ella quien le contó a Becerra de su corto encuentro con su ex pareja durante su "ruptura" y realizó un descargo para pedir un freno a las agresiones.

.

"Están hablando de algo que no fue ahora. Algo que pasó hace mucho y salió a la luz ahora. La realidad es que yo me vi con este chico en el momento que él estaba soltero. A los días de que nos vimos veo que había vuelto con su pareja. Me quedé sorprendida y sinceramente decidí no tener más contacto con él", comenzó la joven en su cuenta de Instagram.

Y cerró contundente: "Esto sale ahora por el hecho de que surgen sospechas... a lo que se me consulta por lo sucedido y yo digo la verdad. Por favor dejen de insultarme/amenazarme por algo que no saben cómo fue. No se dan una idea del mal que ocasionan con las barbaridades que dicen"