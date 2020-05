La disputa entre Cinthia Fernández y su ex Matías Defederico se reavivó en los últimos días a partir de un fuerte reclamo de la bailarina por cuotas alimentarias para las tres hijas que tienen en común. Ahora él disparó un fuerte mensaje.

La mediática acusó al deportista de haberle sido infiel y recordó duros episodios vividos cuando aún eran pareja en un fuerte descargo en vivo de " Los Ángeles de la Mañana". Defederico no se quedó callado y a través de las redes sociales lanzó una importante reflexión.

.

Sin nombrarla, el futbolista posteó en sus historias de Instagram una afirmación acerca de sus sentimientos que cae en medio de la polémica con su ex. "Pedí disculpas sin tener la culpa, bajé la cabeza teniendo la razón, hice por otros lo que nunca harían por mí. Oculté que estaba mal para no preocupar a nadie", aseguró.

Se casaron en 2015.

"Entonces no me digas que soy egoísta, porque perdí la cuenta de las veces que coloqué la felicidad de otros por encima de la mía", completa la oración de lo que parece un claro mensaje para la ex de Martín Baclini.

Mirá la publicación de Matías Defederico