Hace tan solo unos días, More Rial se hizo algunas operaciones estéticas para mejorar su apariencia y contó todos los detalles de los tratamientos a los que se va a someter en los próximos meses.

"Me hice un par de cosas... La panza, la cola, los brazos y las piernas. Me falta una cirugía para un poquito más adelante para terminar con todo", explicó la hija de Jorge Rial al revelar que la segunda parte de su intervención será en noviembre 2021.

"Me hice más de lo que es una lipo. Yo me hice una abdominoplastía y un par de cosas más. Una abdominoplastía es cuando te cortan y te abren, así que la lipo no creo que sea tan dolorosa", aseguró la mediática cuando un usuario quiso saber si "hacerse una lipo duele mucho".

¡Mirá lo que contó More Rial sobre sus cirugías estéticas!

A pesar de que muchos fanáticos celebraron que More hiciera con su cuerpo lo que a ella le parecía, Macarena, la sobrina de Ricardo Fort e hija de Eduardo, quien se encuentra en pareja con Rocío Marengo, no se mostró muy de acuerdo con los métodos de la joven.

"Ojalá haga ejercicio además de cirugías estéticas, creo que primero se tendría que probar por el lado del gimnasio pero no la conozco, no sé si lo hizo", comenzó la joven cantante en una publicación de DiarioShow.com sobre las intervenciones de More.

"Pero sí es importante que sepa que las cirugías estéticas para reducción no son efectivas si no se acompañan de ejercicio o buena alimentación. Es cirugía, no magia. Si no te cuidas vuelve a aparecer", concluyó Macarena muy contundentemente.

La picante sugerencia de la sobrina de Ricardo Fort a More Rial.

La familia Fort se encuentra en el centro de la escena mediática debido a la polémica serie homenaje que están produciendo sobre la vida del chocolatero que falleció en 2013. Además, muchos cuestionaron el estado de abandono de la tumba de Ricky, pero su hija, Martita Fort, salió rápidamente a cerrarle la boca a todos.