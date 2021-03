A pesar de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Juana Repetto sorprendió en noviembre pasado al anunciar que se había casado con Sebastián Graviotto. Y eso no fue todo, al poco tiempo se sumó la feliz noticia de que se encuentra en la dulce espera.

Mientras espera la llegada de su segundo hijo, la actriz, que ya tiene a Toribio, su hijo de 4 años que nació a partir de una inseminación, compartió sus sensaciones en las redes sociales y se mostró sincera sobre lo que siente con este embarazo.

“Bueno, reporte personal. Este embarazo se me hizo mucho más difícil, sí. Me agarro después de varios años de verme y sentirme muy bien con mi imagen, lo que generó que me costara mucho más aceptar los cambios en mi cuerpo. ¡Cambios que hoy abrazo, por suerte!”, comenzó a decir la hija de Reina Reech en su cuenta de Instagram.

.

Y continuó: “También se sumó que quise aprovechar los últimos meses de hijo único de mi Toribio para disfrutarlos a pleno y probablemente me exigí de más. Lo que me generó agotamiento, menor paciencia y eso con un niño no lleva a buen puerto, menos aún con un mini terremoto como el mío”, reveló en la publicación donde agregó una serie de fotos de ella en topless luciendo su pancita de embarazada.

"¡No pude encontrar un espacio donde ir a dedicarle un rato a la panza, a la preparación para este nacimiento, donde encontrar una tribu, lo cual en mi embarazo anterior lo fue TODO! Un espacio también para mí, de soledad y reflexión”, aseguró convencida.

Juana Repetto junto a su hijo Toribio en su casamiento.

Además, contó cómo le afectaron los cambios que vivió en los últimos meses. “Con la mudanza, un montón de temas a resolver tanto en la casa que dejábamos como a la que veníamos, jardín nuevo para Toro, vida nueva para todos. Un marido, algo nuevo para mí. Alguien con quien compartir decisiones, con quien congeniar, con quien ponerse de acuerdo. Cosa que no me es fácil generalmente y menos aún con el level hormonal que manejo. Pensar en compartir a mi bebé (sí, les juro que en el inconsciente me pesa) y bueno, situaciones de pareja en medio de todos estos cambios que podrán imaginar... Tratando de encontrarle la vuelta al ensamble familiar, NADA FÁCIL”, manifestó sincera.

"¡Y agrego algo importantísimo! Estoy permitiéndome no estar saltando de felicidad aunque todos crean que debería estar haciéndolo por qué ‘te están pasando todas cosas lindas’. Sí, es hermoso y estoy re agradecida; pero también estoy agotada, estresada, pasada, colapsada, asustada, frustrada, sin paciencia, con culpa etc... Y me lo voy a permitir porque si no lo hago, tengo aún un peso más grande y algo más por lo cual no poder empezar a disfrutar de todo esto que está llegando", concluyó segura.