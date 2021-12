María Becerra mantiene un gran momento, en especial en lo que refiere a la música. La cantante se presentó en sus funciones agotadas en el Teatro Gran Rivadavia y ya tiene una nueva fecha en su mira: el próximo 14 de abril estará en el Estadio GEBA. Sin embargo, hubo mucha polémica por la salida de un nuevo material.

Lo curioso es que el revuelo no ocurrió a raíz de una publicación de la artista, sino de Rusherking, su novio. Su colega grabó una canción junto a Emilia Mernes, otra de las cantantes más destacadas a nivel nacional. Claro que salió el video y esto incluyó un sensual baile entre los dos, por lo que la ex youtuber no se quedó callada.

.

Lejos de mostrarse celosa por la unión entre los dos artistas, María Becerra acudió a Twitter para sorprender a sus seguidores. Luego de cruzarse con un meme, optó por compartirlo. "Yo cuando Emilia y Rusher empezaron a bailar", escribió una seguidora junto a una imagen que contenía muchos corazones. Ella no se quedó atrás y le agregó: "Yo".

Está claro que la buena relación entre los artistas del mismo género es positivo para todos. Si bien todavía no hubo una colaboración entre ellas, es evidente que mantiene un buen trato y pronto podría verse alguna canción de ambas. Mientras tanto, la cantante disfruta del nuevo hit de su pareja y lo acompaña en sus proyectos.