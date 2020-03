"Atención. Vamos con una rutina muy cortita. Fácil de hacer. Si tenés tobilleras, mejor, pero sin no, sin nada está bien", escribió Viviana Saccone junto con una sexy foto de su torso recostado y un video en el que se la puede ver haciendo una rutina de gimnasia.

La actriz mostró como tonifica sus piernas.

La actriz, que a sus 52 años está espléndida, mostró cómo hace un ejercicio para tonificar piernas y músculos como toda una profesional, escribió el paso a paso y lo demostró con hechos y resultados.

Saccone, de larga trayectoria en la tv, principalmente hizo su carrera en telenovelas y comedias y hoy es la villana de "Separadas".

Si bien siempre fue una hermosa mujer, en los últimos años, con la repercusión de las redes sociales y la noticia de su romance con un joven 20 años menor que ella, causó estupor y sorpresa.

Hoy disfruta de su femeneidad y sensualidad, por qué no, pero según contó en una entrevista con DiarioShow.com hace un tiempo, no nota lo que el resto sí: "No me considero una bomba sexy. No me considero nada en realidad. No sé, es raro, sí escucho comentarios, y que le gusto a mucha gente, pero seguramente hay gente a la que no, entonces no me hago cargo de una cosa ni de la otra. Al que le gusta, genial y al que no, también”, explicó.

¡Mirá su rutina sexy de gimnasia!