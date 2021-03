Luego de superar una vida marcada por la humildad, Lizy Tagliani logró tener su propio lugar en los medios y ser reconocida como una gran profesional. Además, se ganó el cariño de miles de fanáticos que la admiran por su chispeante personalidad.

Este 8 de marzo, la actriz reflexionó por el Día de la Mujer en sus redes sociales y compartió un muy especial mensaje para concientizar a sus miles de seguidores. La también panelista radial recordó su lucha para ser reconocida como mujer y animó a otras a seguir peleando por sus derechos.

"El 8 de marzo es un día muy especial, un día para salir con ganas, para no tener miedo. Y si para construir hay que demoler, hacelo. Y si vas a decir algo, no lo digas solo para quedar bien, decí lo que te surja, lo que sientas, pero decilo con verdad con la verdad que te salga del alma", empezó en su cuenta de Instagram.

.

Luego, manifestó: "Mientras puedas respirar estas a tiempo de aprender... no actúes para el afuera viví para vos, cree en vos, buscá en vos, respetá, amá, peleá, construyamos un camino para todos".

Y recordó su complicada historia hasta ser reconocida como mujer: "Si tratamos de hacerlo mejor seguramente será mejor. Yo crecí peleando por ser mujer, sin gritar, sin exigir, sin imponer, peleé con el arma más poderosa que pude tener, la fe de creer en mí".

"También hubo quienes dieron su vida, a muchas se las arrebataron, otras gritaron, otras marcharon... pero todas estamos donde estamos, firmes, fuertes, recordando a esas mujeres que nos dijeron: 'acá esta la puerta, nos costó romper el candado pero lo hicimos, ahora sigan sin nosotras. No nos olviden pero fundamentalmente no se olviden nunca del privilegio que tenemos en el mundo de ser mujeres, que nadie se quiera apropiar él'", expresó. Y para cerrar confesó: "Me salió así, lo escribí pensando en mi mamá".

Lizy compartió su profunda reflexión junto a una foto de espaldas sobre el escenario y recibió más de 14 mil "me gusta" de parte de sus seguidores que apoyaron sus palabras.