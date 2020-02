La respuesta de Romina Pereiro a Angie Balbiani.

Luego de que Angie Balbiani se lamentara por su salida de " Intrusos" y hablara de los rumores que aseguran que la esposa de Jorge Rial, Romina Pereiro, tiene que ver con su desvinculación, la nutricionista le respondió tajante.

A través de su cuenta de Instagram, una usuaria le preguntó si era verdad que ella fue la responsable de que la amiga de Pampita se quedara sin trabajo en el programa de su marido. Sin dudarlo, Pereiro contestó: "Por supuesto que no es verdad. Tengo un perfil profesional al que cuido mucho y no me interesa salir a responder mediáticamente nada. Punto final".

Por su parte, Angie había expresado: "No me consta, pero sí me pareció raro que Jorge no me invitara al casamiento. No me molestó pero fue fue raro".