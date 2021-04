En medio de su eterna disputa con Matías Defederico, Cinthia Fernández reveló un duro episodio de violencia que vivió con él hace algunos años atrás en Chile. La panelista contó que la tiene amenazada con sus hijas por un mensaje que le envió a un amigo.

"Él estaba celoso de una persona que estaba mucho tiempo conmigo por cuestiones laborales. A mi amigo le había puesto ‘¿Cómo estás? Qué ganas de estar ahí y darte un beso’. Y a propósito dejé el teléfono donde estaba Matías, porque él siempre me revisaba", recordó en el piso de "Los Ángeles de la Mañana".

Y continuó: "Dejé el teléfono y me fui a dormir con mi hija. Cuando él volvió a las 8 de la mañana, lo vio y dijo 'qué es esto, hija de p…, me estás cagando'. Y él me tiene amenazada con ese mensaje, para decirle a las nenas que ahora van a saber que yo rompí la familia. En ese momento, le dije que ya no sabía más qué hacer para que me diera bola, para que me haga sentir mujer, que me quiera a mí y no esté en un boliche".

Quebrada en llanto, Cinthia aseguró que su ex marido la tiene amenazada de contarle a sus hijas, Charis, Bella y Francesca, de una supuesta infidelidad. "Todo el tiempo me dice que va a contar cosas y que mis hijas van a tener vergüenza de mí porque 'su mamá es una trol...'. Y no fue la única violencia. Me tiene amenazada con que yo le había metido los cuernos. No lo hice, ojalá lo hubiera hecho", relató notablemente movilizada.

Momentos después llegó la desafiante respuesta de Defederico a través de las redes sociales. El futbolista compartió una serie de historias de Instagram en la que demostró la cercana relación que mantiene con sus nenas.

Primero compartió una imagen junto a las pequeñas mirando la tele y manifestó: "Siempre el vicio". Luego, mostró cómo hacían las tareas del colegio y finalmente celebró cuando todos los deberes estaban listos: "Terminamo" y además compartió fotos en un parque.

La desafiante respuesta de Matías Defederico a Cinthia Fernández

El futbolista demostró la buena relación que tiene con sus hijas