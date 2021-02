Tras el comienzo del ciclo lectivo de las hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico, la bailarina denunció que su ex no le transfirió el dinero de los materiales escolares ni tampoco estuvo presente para ayudarla en los preparativos de la vuelta al colegio.

Harto de las acusaciones de la mediática, el futbolista mostró los chats que mantuvo con la madre de sus niñas y la desmintió. "Miércoles 27 de enero, mientras seguía en el grupo del jardín lei eso y me puse a disposición de ella y los libros para las nenas, no tuve respuesta", escribió en un primer tuit en el que mostró los mensajes que le envió a Fernández de los cuales no obtuvo devolución.

"Miércoles 10 de febrero... recibo respuesta de que ya estaban los libros, mi respuesta fue con el depósito del mes que viene (marzo) nunca dije no puedo", declaró Defederico.

Por último, compartió una frase que muchos de sus seguidores la entendieron como una indirecta a la panelista: "No subestimen al calladito, su silencio tal vez no se debe a ser tonto. Su silencio, tal vez, se debe a ser sabio. Tal vez esté esperando el momento exacto, calmando su enojo, para hablar con altura y así evitar nivelarse a la bajeza de quienes fallidamente intentan humillarlo".

