Continuán los roces entre Flavio Mendoza y Antonio Gasalla después de que el comediante se bajara de la obra del director teatral para la temporada de verano 2020 en Carlos Paz. La discusión esta vez se dio a partir de un desafortunado comentario del actor sobre la forma en la que el bailarín fue padre, es decir a través de la subrogación de vientre.

"Fue papá comprándo un nene", disparó el capocómico en una nota en "Los Ángeles de la Mañana". Además, explicó: "No me bajé de la temporada de Flavio. Pregúntenle a él, tal vez se enojó. Yo no me enojo. Me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque él abría un circo, abría un baile, abría un no sé qué, compró un nene, armó otra cosa, y qué se yo... ¿Y de qué hablamos?".

.

No es la primera vez que quien interpreta al recordado personaje de "La Abuela" junto a Susana Giménez opina acerca de Dionisio, el hijo de Flavio. La mala relación entre ellos fue creciendo a lo largo del resto del año.

"Yo tuve una conversación telefónica con él, y no voy a decir lo que me dijo. Si lo tenía enfrente cuando me lo dijo yo no sé la actitud que hubiera tomado. Fue muy feo, algo doloroso para un padre. Se metió con mi hijo de manera directa, con muy mal gusto", había contado el acróbata sobre una de las discusiones respecto a la temporada.

En esta oportunidad, Mendoza no dudó en contestarle y lanzó un fuerte comentario en Twitter. Si bien no lo menciona, por sus dichos se entiende que habla del actor a quien se refirió como "viejo mala leche y resentido".

"¿Cómo no le paran bien el carro a este viejo mala leche y resentido? Pobre tipo, muchos años de artista, pero muchos más de mala gente", escribió el productor y etiquetó al conductor de LAM, Ángel De Brito, quien quedó en medio de la pelea mediática.