Ante la publicación de una nota de DiarioShow.com, Cinthia Fernández salió a responderle el furioso descargo de Luis Ventura tras su queja por no haber recibido invitación para asistir a los Martín Fierro Digital 2019, que se realizaron en el Hipódromo de San Isidro.

.

La bailarina utilizó su cuenta de Twitter para contestarle al presidente de APTRA. "Te respondo directo (por acá) porque no tengo tu teléfono nuevo. Luis, no critique (tu trabajo), me reí de la situación, relajá, en todo momento agradecí. Al contrario, yo sé lo que laburas, reljate que fue (en tono) gracioso y estoy súper agradecida", comenzó a decir en su mensaje hacia el periodista.

Y continuó: "¡Me parece un montón tu exaltación! Nadie criticó. Relajá un poco que te va hacer mal. Conmigo está todo bien y feliz de ganarme una vez algo... jajajaja ¡Beso!". Este sàbado, la morocha ganó el galardón en la terna "Estrella Digital", pero no pudo estar presente para recibir la estatuilla a raíz de está polémica.