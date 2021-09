Hace tan solo unos días, More Rial decidió someterse a algunas operaciones estéticas sobre su cuerpo para mejorar su aspecto, por lo que se encuentra haciendo mucho reposo para recuperarse rápidamente.

Gracias al tiempo que tiene disponible, la hija de Jorge Rial decidió contestar algunas preguntas de sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram. El costo de su intervención, su vida romántica, su carrera profesional y su hijo Francesco fueron algunos de los temas que recorrió la mediática en sus historias.

En ese sentido, una de las cuestiones que más destacó de entre todas fue la del poliamor. Después de terminar su romance con Facundo Ambrosioni, el papá de su hijo, Rial nunca se mostró con otro hombre públicamente.

Por esto, un fanático suyo quiso saber su opinión respecto el poliamor: "Yo no lo practico ni lo practicaría. Si me lo practican por atrás y no me entero, bueno, pero si me llego a enterar sería un problema. Igualmente estamos en el siglo 21, la sexualidad no es un problema. Cada uno hace y acepta las cosas como quiera".

¡Mirá la sincera reflexión de More Rial sobre el poliamor!