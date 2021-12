Desde que L-Gante saltó al estrellato, su novia Tamara Báez, y su hija Jamaica, siempre estuvieron junto al cantante de "Cumbia 420" apoyándolo y bancándolo en todo momento. El amor de la joven por el artista se puede ver claramente por lo que sus seguidores se convirtieron en fanáticos de la joven madre.

A pesar del cariño y afecto que algunos manifestaron por Tamara, siempre hay "haters" o usuarios que les gusta criticar cualquier cosa de los famosos. En ese sentido, la madre primeriza oriunda de General Rodríguez disfruta de hacerse las pestañas o uñas con profesionales de la estética y mucho no dudaron en defenestrarla.

.

Muchas de las veces que se sometió a tratamientos estéticos, Báez se mostró junto a su beba Jamaica, motivo por el cual muchos le reprocharon distintas cosas, como que no cuida a su hija o que se dedica más a ella misma que a Jamaica.

.

Entonces, la novia de L-Gante no dudó en comenzar una campaña en sus redes sociales para que las madres no tengan tapujos a la hora de dedicarse un ratito para ellas mismas y al mismo tiempo cuidar de sus hijos: "La realidad de cada vez que me hago las pestañas. Siempre tenemos que tener un tiempo para nosotras aunque seamos mamis".

.

Miles de usuarias se sumaron a la tendencia de Tamara y compartieron sus propias imágenes sometiendose a tratamientos de estética y al mismo tiempo cuidando de sus hijos.