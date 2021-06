Sol Pérez, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau se enfrentan el martes a una nueva gala de eliminación que definirá quiénes serán los finalistas de " MasterChef Celebrity 2".

Antes de que el desafío de la semifinal saliera al aire, la ex "chica del clima" utilizó sus redes sociales para comentar dulces palabras sobre sus compañeros y la competencia, lo que se interpretó como una sutil despedida al ciclo conducido por Santiago del Moro.

.

"Así siempre, con alegría. Hoy se define la final de "MasterChef Celebrity 2", comenzó en una serie de historias de Instagram. Luego sobre "la tía", como apodaron cariñosamente a Barbarossa, aseguró: "Te adoro", mientras que al ex "Casi Ángeles" le dijo: "Él es todo lo que está bien".

Sol Pérez le dedicó dulces palabras a sus compañeros

Sol logró reingresar al programa gracias al repechaje y de nuevo en la competencia pudo llegar muy lejos. "Estoy feliz de haber llegado hasta acá. Me esforcé mucho por mejorar, por aprender, por superarme, creo que este programa me deja esto: 'Sol no bajes los brazos'", manifestó.

Sol Pérez anunció la semifinal de " MasterChef Celebrity 2"

"Siempre podés un poco más, no mires lo que hace el de al lado, fijate qué podes hacer para ser mejor vos, mejor en lo que hacés, mejor persona", siguió. Y cerró: "Ojalá esto les sirva a muchos. Esforzate, estudiá, no bajes los brazos, siempre podés hacerlo mejor".