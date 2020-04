El presidente Alberto Fernández anunció dos semanas atrás que la cuarentena obligatoria por el coronavirus en Argentina terminaría el 26 de abril. Sin embargo, todo parece indicar que se volverá a extender.

Debido a estas versiones, la China Suárez hizo una reflexión y expresó la frustración que atraviesa por el aislamiento.

"Si se sabe que el pico es a mediados de julio, ¿por qué van extendiendo de a dos semanas? No lo entiendo", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

.

Su tuit generó un intenso debate y muchos compartieron su pensamiento, pero otros le comentaron el mal momento que están pasando. "Ya no aguanto más. Sin laburo, con esta incertidumbre, con pánico y angustia. 15 días más, otros 15 días... ¡Basta! Se necesita laburar. Y no me vengan con que el virus... Quien no tiene plata no va a tener salud tampoco porque no va a poder comer", escribió una seguidora.

"A eso voy. En eso pienso. No desde el egoísmo de 'querer salir' . Pienso en la gente que necesita trabajar y no puede. Entiendo que nos cuiden", le contestó la China.