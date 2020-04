La cuarentena lleva a muchas figuras de la farándula argentina a tomarse el tiempo para reflexionar y realizar extensos descargos en sus redes sociales sobre el momento que se vive por el coronavirus. Este es el caso de Vicky Xipolitakis, quien compartió un pequeño video y un mensaje en su cuenta de Instagram sobre los cambios que trajo la maternidad a su vida.

Disfrutando a full la crianza de Salvador Uriel, la mediática expresó: "Muchas veces me hice la diosa para Instagram, pero esto es la realidad de mi vida, así ya hace más de un año, dando toda mi vida para formar la de él. Cumpliendo el rol más hermoso del mundo, pero sin dudas el más trabajoso. Madre soltera, doble sacrificio, pero se recibe el doble de amor. Salvador, hijo mío. Te amo", escribió la griega junto a un pequeño video donde se observan algunos momentos de madre e hijo en la habitación del pequeño.

.

Sin embargo, no nos olvidemos que Xipolitakis tuvo un fuerte cruce esta semana con Luciana Salazar por un tuit que hizo la modelo donde bromeaba sobre el uso de los barbijos de la marca Louis Vuitton. "Yo era MUY pelot... como vos, pero con la salud NO. Hay gente que se muere, no tienen ni para comer y tampoco pueden ver A SU FLIA y vos poniendo háganse barbijos de LV, muy desubicada! Que sean económicos, protejan y abunden. JUNTOS podemos combatirlo", disparó furiosa.

Luego, Ángel de Brito aseguró que la mamá de Matilda le escribió por mensaje privado de Twitter donde expresó: “Qué lastima que no sepas entender mi tuit. Lamento haberte defendido de todas tus locuras. Y el 'pelot...’ está de más”.

Por el momento, no se conoce si Vicky le dio una respuesta al mensaje de Luli y podemos suponer que la frase "muchas veces me hice la diosa para Instagram" puede ser una filosa indirecta hacia la rubia.