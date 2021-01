El domingo 17 de enero Pampita festejó en México rodeada de amigos y familia sus 43 años. Además, aprovechó la celebración para confirmar que está embarazada de una nena junto a su esposo, Roberto García Moritán.

La modelo ya es madre de Blanca, Benicio, Bautista y Beltrán, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, mientras que el empresario gastronómico es padre de Delfina y Santino, a quienes tuvo con su ex Milagros Brito, hija del fallecido empresario Jorge Brito.

No siempre sucede que las familias se pueden ensamblar bien, pero este no es el caso de la familia Moritán-Ardohain. Incluso la ex de Roberto, quien tuvo dos hijas más con su nueva pareja, hizo un ejemplificador posteo en redes sociales en el que se mostró feliz por el embarazo de la conductora.

.

"Happy birthday Caro. Te deseo un muy feliz día y una vida llena de todo el amor y alegría que te merecés. Somos familia", le deseó y agregó: "La familia de mis hijos es también la mía".

Además, el lunes saludó a García Moritán en el día de su cumpleaños y escribió: "Muy feliz día en este cumple tan especial".