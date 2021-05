El fin de semana, Maru Botana se volvió viral en las redes sociales luego de protagonizar un insólito video en el que se la ve chupando un trozo de hielo. La cocinera rápidamente borró las imágenes de su perfil público pero, para cuando lo hizo, ya era tarde.

El clip de la reconocida cocinera circuló el domingo pasado por toda la internet y generó cientos de reacciones, tanto es así que su nombre se volvió Trending Topic en Twitter. Entre los muchos que comentaron se destacó el irónico mensaje de Miriam Lanzoni, quien se subió a la ola de burlas sobre la conductora.

Maru Botana en el glaciar Perito Moreno pic.twitter.com/UzaJlVRnDD — Dαηιεlιτα �� (@Danielitao_0) May 23, 2021

che por que maru botana es tend- pic.twitter.com/vk475HTK9b — Male le llora a BiosCerati (@Male_nigro) May 23, 2021

"Deseo que todos coman tanto heladito como Maru", disparó irónica tras ver el video de Botana desde Luján de Cuyo, Mendoza. Mientras que a través de una historia de Instagram, agregó: "No come heladito el que no quiere”.

La reacción de Miriam Lanzoni al bizarro video de Maru Botana con un hielo