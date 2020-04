Durante la cuarentena, la relación de padre e hijo entre Marley y Mirko se afianzó aún más. Al compartir tanto tiempo juntos, el conductor y su bebé se volvieron grandes cómplices y a través de las redes sociales muestran los mejores momentos de su día a día.

Pero mientras dibujaba a upa de su papá, el mini influencer lanzó su primera "mala palabra" y el presentador registró en video su reacción. Cuado Marley quiso sacarle de la mano uno de los fibrones, Mirko respondió con una fuerte frase.

.

"No me rompas las pelot...", soltó el nene ante la sorpresa del carismático conductor. "¿Qué es ese vocabulario, bebé?", le reprochó y segundos después Mirko explotó en una tierna carcajada sin entender la situación.

Marley y Mirko juegan mucho durante la cuarentena.

Lejos de enojarse, Marley acompañó la risa de su pequeño y dijo asombrado: "Le quise sacar el marcador y me dijo ‘papá, no me rompas las pelot...". "Mirko escuchó de casualidad en la tele una expresión que ahora repite y después se tentó como casi todos los días", explicó en la descripción del video subido a Instagram.

"Primera mala palabra y tentadas ¡Risa contagiosa!", agregó en la publicación que alcanzó más de 800 mil reproducciones y cientos de comentarios de sus seguidores.