Si bien María Becerra y Rusherking llevan varios meses separados, fue el músico quién dio el primer paso y comenzó una nueva relación. Hasta el momento la cantante de "Mi debilidad" no se mostró con otra pareja o dijo nada al respecto sobre la China Suárez.

Sin embargo, eso fue cambiando a medida que pasaron los días y la artista comenzó a expresar sus sentimientos a través de mensajes o canciones en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la cantante le dio "me gusta" a un video donde se hace referencia a la frase "me fui mundial".

La publicación la hizo el influencer, Pablito Castillo. Él es conocido por hacer videos graciosos en su perfil de Instagram, y en está ocasión parodió el momento en el que Rusherking y la China Suárez abandonan un hotel y los comienza a perseguir una cámara.

La noticia la dio a conocer Juariu a través de sus redes sociales y publicó el momento en el que María Becerra decidió reaccionar al video donde su expareja y la China Suárez vivieron una situación similar antes de blanquear su relación.

María Becerra y Rusherking cuando eran pareja.

En la descripción del video se puede leer "Me fui mundial. ¿A quién te hace acordar?". De todas formas, María Becerra no fue la única en ponerle "me gusta" a la publicación, sino también lo hizo Rusherking y comentó: "Jajajaja te amo".

El "me gusta" de María Becerra en el video que hacen referencia a Rusherking y la China Suárez.