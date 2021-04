Desde que comenzaron a mostrarse juntos a través de las redes sociales, la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo está completamente confirmada. Luego de fuertes rumores, la pareja no deja de compartir contenido de algunos de sus momentos juntos.

Su vínculo despertó varias reacciones, sobre todo porque desde que la hija del Diez rompió con el Kun Agüero no se le conocieron más parejas. Mientas que por el lado de Osvaldo, tras retomar la distancia con Jimena Barón, protagonizó un fugaz pero intenso noviazgo con la joven Coty De Palma.

.

Por otro lado, la amistad entre Jimena y Gianinna terminó de un día para el otro hace varios años. En ese momento, la cantante explicó que le molestó "una actitud" de la hija de Claudia Villafañe con el ex deportista que no le gustó y circularon fuertes especulaciones.

Ahora, Marian Farjat, la ex "Gran Hermano", apuntó sin disimulo contra la empresaria y la tildó de "roba novios" en un fuerte tuit. La mediática salió por un tiempo con el también ex participante del reality Brian Lanzelotta, pero no aclaró si se trataría de él.

Uno de los posteos donde Gianinna y Osvaldo se mostraron juntos

"Qué raro Gianinna Maradona metiéndose en relación ajenas o robando novios... sino pregúntenle a mi ex ex... ups lo pensé o lo dije...", soltó en un polémico descargo.

El descargo de Marian Farjat contra Gianinna Maradona

Luego de la picante frase de Farjat, Gianinna lanzó un palito a través de sus historias de Instagram que apunta a responder todas las críticas que recibe. La joven compartió la canción "Tesoro" de Leo García y transcribió parte de la letra.

"Hablás de mi y no sabés quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Hablás de mi y no sabés quién soy, a quién amé y a quién odié de veras", reza la estrofa que decidió destacar en su posteo.