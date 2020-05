Después de más de cincuenta días de cuarentena obligatoria por coronavirus, las figuras de la farándula argentina aprovechan su tiempo en casa para explorar nuevas habilidades. En el caso de Flor Vigna quiso demostrar sus dotes culinarios y replicó una receta familiar, pero no salió como lo esperaba.

Durante el período de aislamiento social preventivo para frenar los contagios de COVID-19, la bicampeona del "Bailando" compartió con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram diferentes experiencias de su vida cotidiana dentro del hogar. En la tarde de este lunes sorprendió a todos sus fanáticos con el resultado de su prueba en la cocina.

En otro posteo también contó que suele pedir delivery.

La ex de Nico Occhiato buscó darse "un gusto" luego de cumplir con algunos quehaceres domésticos a modo de "premio", según contó en un video en las historias, pero los resultados no fueron los mejores.

.

"Me quise hacer panqueques, como me hacía mi vieja cuando era chiquita, por primera vez y me salieron así...", dijo antes de mostrar la imagen del plato final. A los pocos segundos completó: "Para el ort...". En el video aparece una masa completamente quemada como resultado de su paso por la cocina.