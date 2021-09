Reconocida a nivel internacional, Tini Stoessel dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo en la ficción juvenil "Patito Feo" antes de dar el gran salto de la mano de Disney con "Violetta". Si bien ahora la artista cambió por completo su estilo y su carrera, no se olvida de sus orígenes y hace algunos días interpretó "Las Divinas", el hit de la ficción El Trece.

Su personaje en la tira estrenada en 2007 fue menor, pero la artista se considera una de las fanáticas del programa por eso cuando tuvo la oportunidad de recrear la coreografía y cantar una de sus canciones favoritas durante una transmisión por Twitch con Ibai Llanos no lo dudó. "La letra es horrible, pero me acuerdo la coreografía", reveló en el vivo.

Mirá a Tini Stoessel bailando "Las Divinas"

Sus pasos al ritmo de "Las Divinas" se volvió viral en redes llegó hasta Brenda Asnicar, protagonista de la serie e intérprete del tema en su papel de Antonella. A través de sus redes sociales, la actriz reaccionó al video de Tini y manifestó: "Está cada día más linda".

La ex de Duki se animó a responder algunas preguntas de los usuarios en su cuenta de Instagram y alguien quiso saber si había visto el video de "Tini bailando 'Las Divinas'". Entusiasmada, Brenda confesó: "¡Obvio que la ví! Es la que mejor se sabe la coreografía y la que mejor canta la canción desde entonces".

Para despedirse, cerró: "Le mandamos un beso a Tini que cada día está más linda". La musica se encuentra instalada en Nueva York en pleno proceso de grabación y preparando su nuevo material.

La reacción de Brenda Asnicar al baile de Tini Stoessel al ritmo de "Las Divinas"

Luego de algunos indicios en sus redes con una foto acaramelada con un joven, se confirmó que Branda está en pareja con el polista neoyorkino Adam Justin. En ese sentido, confesó: "Una semana después de instalarme acá, en un speak-easy, nos conocimos. Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular. No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta".