Jana Maradona fue una de las figuras de la farándula argentina que se sumó al repudio contra el asesinato de George Floyd en manos de la policía de Estados Unidos.

El país vive una fuerte crisis debido a masivas manifestaciones en contra del racismo y violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

Varios famosos argentinos compartieron el martes una placa negra en sus redes sociales y fueron duramente criticados por no hacer referencia a los episodios de discriminación y violencia que se viven en su propio país.

La hija de Diego Maradona compartió una curiosa reflexión en su cuenta de Instagram y generó un intenso debate

"Lo que me parece recontra tremendo es ver a la gente de Twitter sacada por el crimen de George Floyd, pero acá quieren matar a todos, eso no sé…raro. Intento no herir susceptibilidades y, al mismo tiempo, expresarme de la mejor manera. No se condice que, hace dos meses, estaban muchas personas saltando con que 'hay que matar a todos los negros de mierda, a los presos'. Y de repente, ahora la vida de los negros son importantes. ¿Por qué? ¿Porque en Estados Unidos prendieron fuego el país? ¿es por eso?", planteó en un video.

Y agregó: "De todas maneras, cada uno puede decir y pensar lo que se le plante. Lo que pasa es que, para mí, no existen argumentos válidos en torno a la pena de muerte o matar personas porque cometieron un delito. ¡Las vidas importan siempre! No importa que sea en Estados Unidos, en Argentina o cualquier lado. Las vidas son vidas".

Un día después, bajó un poco el tono del debate y le preguntó a sus seguidores: "¿Si George hubiera violado o matado hubiera estado bien el accionar de la policía? Asfixiarlo contra el piso mientras el chabón decía que no podía respirar. ¿Hubiera sido válido en ese caso?".