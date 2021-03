A punto de cumplir un año del primer caso de coronavirus detectado en la Argentina, el plan de vacunación se desarrolla en todo el territorio con el foco puesto sobre el personal de salud y los adultos mayores. Fue por eso que tras hacer todos los trámites necesarios llegó el turno de Chichita, la mamá de José María Listorti.

En mayo del 2020 y aún en plena cuarentena, el conductor de "Hay que ver" se quebró al aire por no poder compartir en persona el cumpleaños de su madre de 81 años. "Hay que cuidarnos, eso es lo primero, pero... ¿hasta qué punto no puede vernos? Hace más de 50 días que no ve a sus nietos, porque nosotros estamos en cuarentena desde que llegamos de Estados Unidos. Quiero ir a visitarla", remarcó en aquel momento.

Por eso, la llegada de la vacuna significó un gran alivio para el presentador quien compartió su profunda emoción en sus redes sociales cuando a la mujer le aplicaron la primera dosis contra el Covid-19.

.

"Mi mamá hoy se vacunó. Mucha felicidad, mucha emoción. ¡La atendieron de maravilla! Ahora a esperar la segunda dosis y después ¡a abrazar a sus nietos!", expresó contento desde su cuenta de Instagram donde subió fotos de Chichita recibiendo la tan esperada inyección.