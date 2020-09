Después de tres meses de dar a luz a Filipa, Paula Chaves descubrió que su beba podría ser alérgica a la leche de vaca y a través de una serie de posteos en sus redes pidió recomendaciones a sus seguidores sobre el tema.

En ese sentido, la modelo detalló que necesita "empezar una dieta estricta de APLV; Alergia a la proteína de la leche de la vaca" ya que su hija recién nacida podría ser intolerante.

.

La pareja de Pedro Alfonso suele utilizar sus redes para brindar consejos de maternidad a sus miles de seguidores, pero esta vez fue ella quien requirió de la ayuda y aseguró: "Buenas, ¿cómo andan? Les quiero hacer una pregunta... Necesito yo info de ustedes ahora. ¿Me recomiendan alguna página o cuenta donde suban los productos que se pueden consumir y cómo leer etiquetas?".

"Hay una leve sospecha, entonces me mandaron a hacer el desafío y quiero seguir cuentas que me ayuden en esto. Al principio hay tan poca información, al menos yo tengo muy poca info, y te agarra un poco la desesperación de no saber qué podés comer y demás. Así que si pueden, se los agradecería", explicó en sus historias de Instagram.

Tras recibir algunas recomendaciones, la ex conductora de "Bake Off" compartió una dulce foto de su beba y manifestó: "Gracias a todas por sus mensajes, sé que somos muchas. Voy a ir compartiendo info de a poco. Aún no tengo diagnóstico pero tengo que hacer lo que se llama 'desafío' para confirmar si es eso. ¡Algo súper común hoy en día, muchos bebés lo tienen, y eso me hace pensar en lo que estamos comiendo! ¡Las abrazo!".