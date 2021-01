Juana Repetto y Sebastián Graviotto se casaron al final de 2020 para oficializar su amor, y ahora, después de revelar que tendrían a su primer hijo en común llamado Belisario, ya que ella es mamá de Toribio y él de Lupe, están disfrutando de unas vacaciones a puro ski y nieve en Estados Unidos.

Por su parte, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto mostró su preocupación y le pidió ayuda a sus seguidores por la salud dental de su hijo. La actriz reveló que Toribio tiene caries y que está en la constante búsqueda de odontopediatras ya que tuvo algunas malas experiencias.

Juana Repetto hizo un descargo en las redes por los odontopediatras que atendieron a su hijo Toribio.

A través de sus historias de Instagram, Repetto le pidió a sus seguidores que compartieran su experiencia con "caries que no tienen que ver con la alimentación", ya que a pesar de ser muy cuidadosa con la higiene de los dientes de su hijo, continúa teniendo este problema.

.

"Muchos odontopediatras juzgan a las madres con hijos con dientes de estas características haciéndonos sentir lo menos (o una mentirosa, no me creían que no había probado jamás una golosina) y evidentemente no están del todo capacitados para diagnosticas estos casos", comenzó enojada ante el mensaje de una usuaria en el que reveló que los dentistas para niños no le creían.

Toribio, el hijo de Juana Repetto, tiene muchas caries a pesar de que cuida su higiene bucal.

"La fructosa tiene azúcar. La leche materna tiene glucosa. Y cada niño su genética y predisposición. Está mal que comen fruta? No! Todo lo contrario. Está mal que tomen teta? Nooo! Todo lo contrario, no hay nada mejor.También pueden comer 300 caramelos al día, no lavarse los dientes y que no les pase", escribió en Instagram.

El furioso descargo de Juana Repetto sobre los odontopediatras que atendieron a su hijo.

"Yo probé de todo. El gran acierto fue caer en una odontopediatra amorosa, que no juzga y acompaña. La realidad es que en mi experiencia no hay mucho por hacer cuando son tan pequeños más que higienizar muy bien para proteger los dientes sanos e inculcar el hábito del correcto lavado de dientes. La buena noticia es lo que vienen leyendo. Los definitivos suelen estar perfectos", cerró tras otra experiencia.