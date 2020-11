Diego Maradona cumplió 60 años y muchas figuras del mundo del espectáculo le desearon un gran día. Además de los mensajes, también se homenajeó al ex futbolista en la previa del partido de Gimnasia de La Plata con Patronato, donde se lo vio visiblemente débil y con pocas fuerzas. El astro debió ser ayudado por dos personas para caminar y casi que no pudo hablar, por lo que muchas personas de las redes comentaron sobre su estado.

Un usuario de Twitter dio su opinión sobre el duro momento que está atravesando la familia Maradona y etiquetó a la hija de Claudia Villafañe: "Me duele ver a Diego así como estaba hoy. Lo tienen dopado, no hay razón de ser para que alguien de 60 años, lúcido y fuerte como él este así, caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar. Ojalá @gianmaradona y la gente que lo aman de verdad puedan sacarlo de este nuevo infierno".

Gianinna Maradona se mostró preocupada por la salud de Diego

Sincera como siempre y afectada por la salud de su papá, la hermana de Dalma Maradona respondió el tuit: "Me parte el alma". Días antes, la hija menor del astro le escribió una extensa carta en las redes para decirle todo lo que representa para ella.

"Desde la cuna hasta la eternidad... Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le de la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiátricos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfrute en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que si y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo", manifestó Gianinna.

Durante su homenaje por cumplir 60 años, Diego Maradona se vi muy decaído.



"Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida. Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. Te celebro, te extraño y TE AMO para siempre! Feliz cumpleaños PA!" , terminó la mamá de Benjamín Agüero.

