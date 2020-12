En las últimas horas, Dalma Maradona se pronunció en contra de la revista Caras cuando vio que en su tapa había una foto de su madre, Claudia Villafañe, con una falsa declaración sobre la muerte de Diego.

Tras su reclamo y su enojo, el vicedirector de ese medio, Héctor Maugeri, realizó un sorprendente descargo para justificar su accionar.

Al respecto, advirtió sobre el tituló de la portada que decía "Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu": "La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos".

"Luego de mis audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos", continuó el responsable del medio.

"Entonces le sugerí: 'Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió sus sueños'", recordó Maugeri. Pero la respuesta de la ex esposa de Diego fue contundente: "Claudia de manera respetuosa me escribió a mi WhatsApp que no lo definiría (a Diego) de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo y como 'El Babu'".

.

Para concluir, manifestó que no existió "una intención que no fuera ser respetuosa a la memoria de Diego y a la de su familia, especialmente a Claudia".