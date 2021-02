More Rial volvió a estar en el centro de la polémica después de compartir un insólito video en el que se la ve borracha y bailando con una amiga sin protocolos para evitar el contagio del coronavirus.

En el marco de la última función de "La Mentirita", la obra de teatro que protagoniza junto a Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Laura Bruni y Freddy Villarreal en Villa Carlos Paz, la joven madre decidió festejar y recibió miles de críticas en las redes.

More Rial compartió videos de la imprudente fiesta a la que asistió.

Rial ya fue objeto de comentarios negativos ya que para su cumpleaños 22 realizó una fiesta con muchas personas y no cumplió con los protocolos sanitarios adecuados.

Sin embargo, sin ninguna preocupación presente, More volvió a mostrarse borracha y en una fiesta a través de sus historias. La actriz posó junto a una amiga mientras que cantaban una canción de Christian Nodal: "¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna".

¡Mirá el video de More Rial borracha y de fiesta en Córdoba!