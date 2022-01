Si bien fue una de las bandas de pop rock alternativo más exitosas de la Argentina, Tan Biónica se separó abruptamente en 2016 y Chano Charpentier, cantante del grupo, aseguró que sus compañeros tomaron la decisión sin siquiera consultarle, razón por la que tuvieron un incómodo final.

"Fueron pioneros en separar un grupo sin que el cantante esté de acuerdo. Eso hay que adjudicárselo al resto del grupo, yo no tengo nada que ver al respecto. Fue la única decisión en la cual yo no participé, quiero que analicen a ver qué les pareció haberme dejado afuera de esa decisión", expresó el ex vocalista un año después de la separación.

Sin embargo, tras su reciente cierre de 2021, año en el que casi pierde la vida a raíz de un disparo que recibió durante una crisis nerviosa, el cantante pudo recapacitar y reflexionar sobre su vida y la música que hizo con el paso del tiempo.

Chano Charpentier reaccionó a la posible vuelta de Tan Biónica.

En ese sentido, muchos usuarios le preguntaron por sus temas y la importancia que tienen para él: "Son mis canciones. No importa con quién tocaba o con quién toco. Escribo lo que escribí".

Luego, el rockero sorprendió al hablar sobre la banda que conformaba con Seby Seoane, Bambi Moreno Charpentier (su hermano) y Diego Lichtenstein: "Igual, no supero Tan Biónica. Tenés razón. Hay tanta belleza ahí que me hace mal".

Chano le tiró flores a Tan Biónica.

A raiz de sus palabras de afecto sobre la banda, muchos fanáticos plantearon la posibilidad de que Tan Biónica vuelva a actuar. Si bien no habló al respecto, Chano Charpentier dio que hablar y animó a los fans al darle "me gusta" a varios tuits que se refieren al regreso del grupo de rock.